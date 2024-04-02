Против Араза Агаларова могут возбудить уголовное дело
Против Араза Агаларова могут возбудить уголовное дело
В Следственный комитет России подано заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании небезопасных услуг. Документ подан от имени 11 пострадавших, сообщил их адвокат Игорь Трунов.
В числе инициаторов заявления — Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе». Позже к ним присоединилась группа родственников погибших и пострадавших,— сказал Трунов.
По его словам, с момента открытия «Крокус Сити Холла» в 2009 году существенно поменялись требования к безопасности. Сейчас нормы предполагают «постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку». Однако потерпевшие не уверены, что владельцы объекта занимались его противопожарной защитой.
В документе сказано о нарушениях противопожарных норм, что не работала противопожарная и система дымоудаления «Крокуса», а большинство эвакуационных выходов были закрыты.
В свою очередь, владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов и его сын Эмин пожертвовали 100 млн руб. на помощь пострадавшим. Агаларов-младший говорил, что система дымоудаления в концертном зале «Крокуса» сработала штатно, и в здании было «достаточное количество пожарных выходов».
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