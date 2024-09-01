«Мусават» сообщает о «массовых нарушениях» на выборах
«Мусават» сообщает о «массовых нарушениях» на выборах
“Карусели» на выборах обретают массовый характер, заявила партия «Мусават».
Согласно пресс-релизу партии, на 24-ом участке 17-го Ясамальского третьего избирательного округа Баку голосует даже люди, прописанные в регионах страны.
На 31-ом участке 8-го Бинагадинского избирательного округа были установлены лица, не являющиеся местными избирателями.
Тем не менее, несмотря на реальное участие в голосовании 62 человек, в окружную избирательную комиссию была передана информация о явке 180 человек.
На 15-ом участке того же округа полицейские инструктируют избирателей голосовать за кандидата от власти.
В Баку многие члены участковых избирательных комиссий в нарушение статьи 36.2 Избирательного кодекса являются лицами, не прописанными в данном округе.
В 72-ом Джалилабадском округе одни и те же группы лиц развозятся по разным участкам, не автобусами как было в прошлом, а легковыми автомобилями.
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Политика
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2 отзыв
Ч
2024-09-01
Так никто не ходит, вот и катают учителей и тех.персонал по участкам для видимости.
Ринат
2024-09-02
Пока Ильхам Алиев у власти эти безобразия будут продолжаться