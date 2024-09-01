«Мусават» сообщает о «массовых нарушениях» на выборах

«Мусават» сообщает о «массовых нарушениях» на выборах

“Карусели» на выборах обретают массовый характер, заявила партия «Мусават».

Согласно пресс-релизу партии, на 24-ом участке 17-го Ясамальского третьего избирательного округа Баку голосует даже люди, прописанные в регионах страны.

На 31-ом участке 8-го Бинагадинского избирательного округа были установлены лица, не являющиеся местными избирателями.

Тем не менее, несмотря на реальное участие в голосовании 62 человек, в окружную избирательную комиссию была передана информация о явке 180 человек.

На 15-ом участке того же округа полицейские инструктируют избирателей голосовать за кандидата от власти.

В Баку многие члены участковых избирательных комиссий в нарушение статьи 36.2 Избирательного кодекса являются лицами, не прописанными в данном округе.

В 72-ом Джалилабадском округе одни и те же группы лиц развозятся по разным участкам, не автобусами как было в прошлом, а легковыми автомобилями.