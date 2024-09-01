Шафаг Маилова
Кандидат в депутаты заявила о нарушениях в ходе выборов в Сумгайыте
Кандидат в депутаты по 42-му Сумгайытскому первому округу Шафаг Маилова заявила о нарушениях на различных избирательных участках.
На 4-м и 12-м участках создаются препятствия для наблюдателей.
На 7-ом участке невидимыми чернилами маркируют большой палец левой руки, вместо правой.
Кроме того, по словам Маиловой, на некоторых участках проводятся «карусели» - люди из отдельных структур группами направляются в пункты голосования.
Также зафиксированы случаи вбросов бюллетеней по несколько штук.
Получить комментарии в окружной избирательной комиссии не удалось.
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