Кандидат в депутаты заявила о нарушениях в ходе выборов в Сумгайыте

Кандидат в депутаты по 42-му Сумгайытскому первому округу Шафаг Маилова заявила о нарушениях на различных избирательных участках.

На 4-м и 12-м участках создаются препятствия для наблюдателей.

На 7-ом участке невидимыми чернилами маркируют большой палец левой руки, вместо правой.

Кроме того, по словам Маиловой, на некоторых участках проводятся «карусели» - люди из отдельных структур группами направляются в пункты голосования.

Также зафиксированы случаи вбросов бюллетеней по несколько штук.

Получить комментарии в окружной избирательной комиссии не удалось.