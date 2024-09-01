Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги

Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги

Рядом с избирательным участком в селе Астанлы 70-го Нефтчалинского избирательного округа неизвестные атаковали автомобиль наблюдателя от кандидата в депутаты Вафа Наги, баллотирующейся на внеочередных парламентских выборах. Наги сообщает в социальной сети о разбитом камнем стекле автомобиля.

Ранее, Наги заявила о нападении на нее на 40-м избирательном участке представителя другого кандидата в депутаты по этому округу Танзили Рустамханлы – Гусейна Гурбанова.

Наги заявила, что обнаружила нарушение избирательного закона при использовании переносных урн для голосования вне участков.

В.Нагы обратилась с жалобой в ЦИК, МВД и Администрацию президента с требованием прекратить беззаконие на выборах и наказать представителя от Рустамханлы.

В свою очередь, Гурбанов заявил, что Наги нарушала порядок на участке и первым ударила его по лицу мобильным телефоном.