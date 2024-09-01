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(2 минуты назад)
Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги

Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги

Рядом с избирательным участком в селе Астанлы 70-го Нефтчалинского избирательного округа неизвестные атаковали автомобиль наблюдателя от кандидата в депутаты Вафа Наги, баллотирующейся на внеочередных парламентских выборах.  Наги сообщает в социальной сети о разбитом камнем стекле автомобиля.

Ранее, Наги заявила о нападении на нее на 40-м избирательном участке представителя другого кандидата в депутаты по этому округу Танзили Рустамханлы – Гусейна Гурбанова.

Наги заявила, что  обнаружила нарушение избирательного закона при использовании переносных урн для голосования вне участков.

В.Нагы обратилась с жалобой в ЦИК, МВД  и Администрацию президента с требованием прекратить беззаконие на выборах и наказать представителя от  Рустамханлы.

В свою очередь, Гурбанов заявил, что Наги нарушала порядок на участке и первым ударила его по лицу мобильным телефоном.

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