Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги
Разбито стекло автомобиля наблюдателя от кандидата в депутаты Вафы Наги
Рядом с избирательным участком в селе Астанлы 70-го Нефтчалинского избирательного округа неизвестные атаковали автомобиль наблюдателя от кандидата в депутаты Вафа Наги, баллотирующейся на внеочередных парламентских выборах. Наги сообщает в социальной сети о разбитом камнем стекле автомобиля.
Ранее, Наги заявила о нападении на нее на 40-м избирательном участке представителя другого кандидата в депутаты по этому округу Танзили Рустамханлы – Гусейна Гурбанова.
Наги заявила, что обнаружила нарушение избирательного закона при использовании переносных урн для голосования вне участков.
В.Нагы обратилась с жалобой в ЦИК, МВД и Администрацию президента с требованием прекратить беззаконие на выборах и наказать представителя от Рустамханлы.
В свою очередь, Гурбанов заявил, что Наги нарушала порядок на участке и первым ударила его по лицу мобильным телефоном.
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