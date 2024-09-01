К 10.00 явка на выборах составила около 10%
К 17.00 явка на выборах составила около 34%
К 17.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 33,82%, сообщил ЦИК Азербайджана.
* * *
К 15. 00 явка на выборах составила около 30%
К 15.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 29,49% , сообщил ЦИК Азербайджана.
* * *
К 12.00 явка на выборах составила около 21%
К 12.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 20,39%, сообщил ЦИК Азербайджана.
* * *
К 10.00 явка на выборах составила около 10%
К 10.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 9.92%, сообщил ЦИК Азербайджана.
-
- Политика
- 1 сентябрь 2024 16:54
-
Политика
-
- 2 сентябрь 2024, 14:15
Центральный избирательный штаб партии «Мусават» обнародовал первичное заключение о результатах внеочередных выборов.
-
- 2 сентябрь 2024, 13:45
В субботу Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем
-
- 2 сентябрь 2024, 12:40
Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила, что не признает результаты досрочных парламентских выборов 1 сентября, ибо они «не отражают волю народа, а их объявленные результаты полностью сфальсифицированы».
-
- 2 сентябрь 2024, 12:31
В США 21-летнему Араму Брансону (этническому армянину) предъявлены обвинения в изготовлении бомб и взрыве в студенческом общежитии Чикаго, где он проживал. Ранее Брансон постоянно проживал в Ереване, Армения.
Написать отзыв