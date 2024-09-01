К 10.00 явка на выборах составила около 10%

К 17.00 явка на выборах составила около 34%

К 17.00 явка на выборах составила около 34%

К 17.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 33,82%, сообщил ЦИК Азербайджана.

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К 15. 00 явка на выборах составила около 30%

К 15.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 29,49% , сообщил ЦИК Азербайджана.

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К 12.00 явка на выборах составила около 21%

К 12.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 20,39%, сообщил ЦИК Азербайджана.

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К 10.00 явка на выборах составила около 10%

К 10.00 избирательная активность на внеочередных парламентских выборах составила 9.92%, сообщил ЦИК Азербайджана.