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(8 часов назад)
Мусават сообщает о новых фактах нарушений на выборах.

Мусават сообщает о новых фактах нарушений на выборах.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Мусават сообщает о новых фактах нарушений на выборах.

Партия «Мусават» опубликовала третий пресс-релиз о нарушениях в ходе голосованиях на досрочных парламентских выборах.

В частности, зафиксированы "карусели" под руководством «десятников» и «сотников»  на 2, 4, 9 избирательных участках Уджарского избирательного округа №94. В процесс были вовлечены и священнослужители.

Закиру Исмаилу, кандидату в депутаты от партии «Мусават», который возражал против операции «Карусель», угрожали полицией.

Сообщает о физическом давлении на блогера Бахруза Алиева перед 12-м и 13-м участками Джалилабадского городского избирательного округа №71,  расположенными в одном здании.

На избирательном участке № 14 Джалиабадского городского округа № 71 были зафиксированы факты голосования наблюдателей.

На столе председателя участка на избирательном участке №7 Джалиабадского сельского избирательного округа №72 были обнаружены бюллетени с заранее отрезанными углами.

По информации, предоставленной наблюдателями от партии «Мусават», общая явка избирателей по стране находилась на очень низком уровне.

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