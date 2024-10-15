На «Форуме 2000» в Праге поднят вопрос политзаключенных в Азербайджане
На «Форуме 2000» в Праге поднят вопрос о политзаключенных в Азербайджане
В рамках двухдневной конференции «Форум 2000» прошедшей в Праге 13 октября были выставлены стенды с фотографиями политзаключенных в Азербайджане. В частности, на стендах изображены фото талышского исследователя Игбала Абилова, экономиста Фазиля Гасымова, журналистов и активистов, арестованных по делам Abzas Media и Toplum TV.
"Forum 2000" является традиционной ежегодной конференцией, которая проводится с целью поощрения демократических ценностей, прав человека, гражданского общества и религиозной толерантности.
На нынешней конференции особое внимание было уделено борьбе за права человека и политические свободы. В этом контексте внимание привлечено к проблеме политзаключенных в Азербайджане. Цель стендов с фото политзаключенных - посредством визуального воздействия привлечь внимание к проблеме подавления прав и свобод в Азербайджане.
Политика
-
- 16 октябрь 2024, 14:19
На решение Департамента миграции МВД Грузии об отказе в предоставлении политического убежища учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову 16 октября подана жалоба в Тбилисский городской суд, сообщила Turan его адвокат Кети Чутлашвили.
-
- 16 октябрь 2024, 13:53
Здоровье Анара Мамедли, директора Центра наблюдения за выборами и обучения демократии (ЦМДТ), находящегося в настоящее время в тюрьме, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов.
-
- 16 октябрь 2024, 13:36
Отбывающий тюремное наказание член независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая Платформа» («Işçi Masası”) Эльвин Мустафаев пожаловался на повторный отказ ему в лечении в госпитале Пенитенциарной службы. Об этом говорится в сообщении профсоюза «Рабочая платформа».
-
- 16 октябрь 2024, 13:13
Свобода Интернета в мире снижается 14-й год подряд. Цензура и манипулирование контентом подорвали способность избирателей принимать обоснованные решения на выборах по всему миру. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House за период с июня 2023 года по май 2024 года.
Написать отзыв