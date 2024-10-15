На «Форуме 2000» в Праге поднят вопрос политзаключенных в Азербайджане

На «Форуме 2000» в Праге поднят вопрос о политзаключенных в Азербайджане

В рамках двухдневной конференции «Форум 2000» прошедшей в Праге 13 октября были выставлены стенды с фотографиями политзаключенных в Азербайджане. В частности, на стендах изображены фото талышского исследователя Игбала Абилова, экономиста Фазиля Гасымова, журналистов и активистов, арестованных по делам Abzas Media и Toplum TV.

"Forum 2000" является традиционной ежегодной конференцией, которая проводится с целью поощрения демократических ценностей, прав человека, гражданского общества и религиозной толерантности.

На нынешней конференции особое внимание было уделено борьбе за права человека и политические свободы. В этом контексте внимание привлечено к проблеме политзаключенных в Азербайджане. Цель стендов с фото политзаключенных - посредством визуального воздействия привлечь внимание к проблеме подавления прав и свобод в Азербайджане.