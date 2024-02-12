На границе ранен азербайджанский пограничник - СМИ
На границе с Арменией ранен азербайджанский пограничник
12 февраля в 13:37 с позиций ВС Армении близ села Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям азербайджанских пограничников в селе Коллугышлаг Зангиланского района. В результате, был ранен пограничник, рядовой Халилзаде Первиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в медицинское учреждение. Государственная пограничная служба Азербайджана вечером подтвердила эту информацию, которую ранее распространили правительственные СМИ Азербайджана со ссылкой на это ведомство.
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- В мире
- 12 февраль 2024 17:21
Политика
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- 12 февраль 2024, 16:37
Состояние здоровья председателя Движения за демократию и процветание Азербайджана, экономиста Губада Ибадоглу остается серьезным. Его брат Галиб Тогрул сообщил, что в последние дни состояние Губада вновь ухудшилось.
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- 12 февраль 2024, 15:05
В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и финансированием распространения, уделяя особое внимание превентивным мерам и надзору.
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- 12 февраль 2024, 14:07
Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван 12 февраля в МИД Азербайджана. Как говорится в сообщении МИД, до сведения Михалко была доведена «серьезная обеспокоенность» Баку деятельностью Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), «противоречащая достигнутым» соглашениям.
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- 12 февраль 2024, 13:29
Армения предоставила Азербайджану 8 карт минных полей на ранее оккупированных территориях. Об этом сообщило 12 февраля Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA). Переданные документы в основном это записи о заминированных участках вдоль Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.
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