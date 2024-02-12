На границе с Арменией ранен азербайджанский пограничник

12 февраля в 13:37 с позиций ВС Армении близ села Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям азербайджанских пограничников в селе Коллугышлаг Зангиланского района. В результате, был ранен пограничник, рядовой Халилзаде Первиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в медицинское учреждение. Государственная пограничная служба Азербайджана вечером подтвердила эту информацию, которую ранее распространили правительственные СМИ Азербайджана со ссылкой на это ведомство.