Новая эра Ильхама Алиева. Что должно измениться?

В недавнем интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев намекнул на наступление новой эры, предложив отойти от исторических успехов и наметить новые устремления в будущее Азербайджана. Президент Алиев подчеркнул, что этот этап преобразований начался после 20 сентября, выступив за новые цели, соответствующие этому сдвигу. Он предостерег от зацикливания на былой славе, подчеркнув необходимость постановки новых целей, адаптированных к современным реалиям.

Экономист Натиг Джафарли высказался по этому поводу в ходе программы "Сложный вопрос", интерпретировав высказывания президента Алиева как приглашение к национальному самоанализу и диалогу между политиками и общественными интеллектуалами. Джафарли отметил продолжающиеся обсуждения в правительстве, намекнув на переоценку траекторий развития и приоритетных задач.

Однако Джафарли выразил надежду, что после инаугурации и последующего роспуска уходящего Кабинета министров будут предприняты шаги в направлении системных изменений. Он подчеркнул необходимость таких мер, сославшись на укоренившиеся парадигмы управления, разработанные за три десятилетия, и настоятельную необходимость адаптивного реагирования на экономические и социальные потребности.

Социально-экономическая ситуация, утверждал Джафарли, больше не позволяет правительству полагаться исключительно на прошлые достижения, особенно в отношении урегулирования карабахского конфликта. Он подчеркнул срочность конституционной реформы, утверждая, что на этот раз простых кадровых изменений будет недостаточно для устранения системных недостатков.

По сути, точка зрения Джафарли отражает призыв к существенным реформам, отражая более широкие настроения национального обновления и адаптации к современным вызовам, поскольку Азербайджан вступает в эту предполагаемую новую эру.