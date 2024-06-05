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(6 часов назад)
На процессе профсоюзного активиста Афияддина Мамедова

На процессе профсоюзного активиста Афияддина Мамедова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На процессе профсоюзного активиста Афияддина Мамедова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 июня на процессе по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова были заслушаны показания потерпевшего Сафара Гусейнова.

Он заявил, что в день происшествия шел по улице, просматривая телефон и столкнулся с Мамедовым.  После словесной перепалки Мамедов нанес ему ножевое ранение.

После этого судья спросил намерен ли он помириться с Мамедовым и отказаться от жалобы,  на что Гусейнов ответил отрицательно.

В свою очередь, профсоюзный активист  обвинил Гусейнова во лжи. На самом деле, это Гусейнов напал на него перед  домом активиста, а не там, где сказано в материале следствия.

Мамедов отметил, что на самом деле, травмы получил он, поскольку Гусейнов ударил его по улицу и разбил нос. Более того,  Мамедов упал и повредил спину. Несмотря на травмы, Мамедову медицинской помощи не оказано не было.

Следующее заседание по этому делу назначено на 30 июля.

*Руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа» Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению  неизвестного лица. Мамедова обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью  общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот  оружия).  Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.

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