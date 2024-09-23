Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва
Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва
Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва. На заседании участвует президент Ильхам Алиев.
Ожидается выступление главы государства перед парламентариями.
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