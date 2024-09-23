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(9 часов назад)
Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва

Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва

Началось первое заседание Милли Меджлиса 7-го созыва. На заседании участвует президент Ильхам Алиев.

Ожидается выступление главы государства перед парламентариями.

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