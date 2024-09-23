Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия
Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия
Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Байрамов Муса Сахлияр оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры.
По факту в связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Следствие по делу продолжается.
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