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(9 часов назад)
Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Байрамов Муса Сахлияр оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры.

По факту в связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Следствие по делу продолжается.

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