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(1 час назад)
Насиман Ягублу будет похоронен на Забратском кладбище

Насиман Ягублу будет похоронен на Забратском кладбище

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Насиман Ягублу будет похоронен на Забратском кладбище

Похороны погибшего 25 августа в ДТП , кандидата в депутаты от партии «Мусават» , ученого-историка состоятся сегодня в 13.00 на кладбище поселка Забрат. Об этом сообщили близкие покойного профессора. По факту гибели Ягублу открыто уголовное дело в Джебраильской районной полиции.

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