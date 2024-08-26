Насиман Ягублу будет похоронен на Забратском кладбище
Насиман Ягублу будет похоронен на Забратском кладбище
Похороны погибшего 25 августа в ДТП , кандидата в депутаты от партии «Мусават» , ученого-историка состоятся сегодня в 13.00 на кладбище поселка Забрат. Об этом сообщили близкие покойного профессора. По факту гибели Ягублу открыто уголовное дело в Джебраильской районной полиции.
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