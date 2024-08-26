Телефонный разговор Байрамова и Арагчи

Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым главой внешнеполитического ведомства Ирана Сеидом Аббасом Арагчи.

В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов поздравив Арагчи с назначением на должность министра иностранных дел Исламской Республики Иран, пригласил посетить его с визитом Азербайджан.

Стороны выразили согласие на дальнейшее усиление сотрудничества между Азербайджаном и Ираном по реализации ряда совместных проектов, в том числе в области экономики, торговли, транспорта и коммуникаций.

Арагчи отметил, что рад возобновлению работы посольства Азербайджанской Республики в ИРИ.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, говорится в заключение пресс-релиза.