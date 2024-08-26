Телефонный разговор Байрамова и Арагчи
Телефонный разговор Байрамова и Арагчи
Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым главой внешнеполитического ведомства Ирана Сеидом Аббасом Арагчи.
В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Байрамов поздравив Арагчи с назначением на должность министра иностранных дел Исламской Республики Иран, пригласил посетить его с визитом Азербайджан.
Стороны выразили согласие на дальнейшее усиление сотрудничества между Азербайджаном и Ираном по реализации ряда совместных проектов, в том числе в области экономики, торговли, транспорта и коммуникаций.
Арагчи отметил, что рад возобновлению работы посольства Азербайджанской Республики в ИРИ.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, говорится в заключение пресс-релиза.
Политика
-
- 27 август 2024, 19:15
С утра не выходит на связь активист и исследователь Джавид Ага. По информации из социальных сетей, Ага должен был сегодня утром в 06.50 вылететь из Баку за рубеж для продолжения образования.
-
- 27 август 2024, 17:57
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 августа на процессе по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова были заслушаны показания свидетеля Рамиля Бабаева.
-
- 27 август 2024, 17:39
Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, которая присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, 27 августа объявила шорт-лист кандидатов на награду 2024 года.
-
- 27 август 2024, 17:14
Администрация Олимпийского спортивного комплекса в городе Нефтчала не пропустила журналистов независимого он-лайн издания Meydan TV на встречу кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы с избирателями.
Написать отзыв