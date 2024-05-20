Назначен ректор Карабахского университета
Назначен ректор Карабахского университета
Распоряжением главы государства, Шахин Байрамов (1979 г.) назначен ректором Карабахского университета, расположенного в городе Ханкянди.
До сих пор он работал ректором Мингячевирского государственного университета.
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