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(3 часа назад)
Назначен ректор Карабахского университета

Назначен ректор Карабахского университета

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен ректор Карабахского университета

Распоряжением главы государства,  Шахин  Байрамов (1979 г.) назначен ректором Карабахского университета, расположенного в городе Ханкянди.

До сих пор он работал ректором Мингячевирского государственного университета.

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