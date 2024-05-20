Активист ПНФА приостановил голодовку после обещаний удовлетворить его требования
Активист ПНФА приостановил голодовку после обещаний удовлетворить его требования
Проводящий с 15 мая в СИЗО в поселке Умбаки сухую голодовку активист партии Народного фронта Эльхан Алиев, сегодня прекратил голодовку. Об этом Turan сообщила его супруга Шахназ Алиева.
По ее словам, он звнонил ей сегодня (в понедельник) и сообщил, что временно прекращает голодовку. Алиев принял это решение после того, как его заверили в том, что апелляционная жалоба на приговор будет объективно рассмотрена в предстоящие дни.
Алиев сказал жене, что если обещания не будут исполнены, он возобновит смертельную голодовку.
Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.
*Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа». Активист назвал обвинения надуманными. Правозащитники признали его политзаключенным.
1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы. 13 мая в ходе рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать сухую голодовку.
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