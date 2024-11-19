  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy12.40 C
  • Среда, 20 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Назначены консулы Азербайджана в четырех странах

Назначены консулы Азербайджана в четырех странах

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначены консулы Азербайджана в четырех странах

Распоряжениями главы государства Замин Алиев назначен Генеральным консулом Азербайджана в турецком городе Карс; 

Вугар Гурбанов назначен Генконсулом в Лос-Анжелес;

Фирудин Сулейманлы в казахстанский городо Актау; 

Сулейман Азизов назначен Генконсулом в грузинский город Батуми.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей