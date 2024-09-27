Необходимо решить несколько нерешенных вопросов – США о переговорах между Баку и Ереваном

Необходимо решить несколько нерешенных вопросов – США о переговорах между Баку и Ереваном

Необходимо решить несколько нерешенных вопросов – США о переговорах между Баку и Ереваном

США заявили в пятницу, что надеются, что Азербайджан и Армения смогут заключить мирное соглашение к ежегодной климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку этой осенью, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Вчерашняя встреча была посвящена тому, как мы можем преодолеть оставшиеся вопросы в канун COP29. Мы видим, что есть потенциальная возможность для двух сторон объединиться и продемонстрировать миру, что они вступают в новые отношения», — сказал Том Салливан, старший политический советник Госсекретаря, отвечая на вопрос корреспондента TURAN в ходе брифинга в Нью-Йорке.

Советник Госдепартамента Салливан, присутствовавший на вчерашней трехсторонней встрече госсекретаря Энтони Блинкена и его коллег Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, сказал, что обе стороны достигли «значительного прогресса за последние пару лет по ряду конкретных элементов мирного договора».

«Было несколько нерешенных вопросов... Вчера мы договорились, что продолжим искать потенциальные решения вопросов, которые необходимо решить», — сказал он корреспонденту TURAN.

«Команды продолжат работать в ближайшие дни и недели и посмотрят, сможем ли мы действительно достичь точки, в которой две страны будут в состоянии завершить мирное соглашение».