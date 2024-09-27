Финляндия предлагает разместить штаб Северного командования НАТО вблизи границы с Россией

Финляндия предложила создать штаб-квартиру нового Северного командования НАТО вблизи своей восточной границы с Россией. Этот шаг подчеркивает возросшую напряженность в регионе и намерение альянса укрепить свой северный фланг, сообщил высокопоставленный представитель финского министерства обороны.

Предложение, представленное в комитет стратегического планирования НАТО в начале этого месяца, предполагает, что командный центр будет расположен в финском городе Лаппеенранта, всего в 30 километрах от российской границы. План направлен на укрепление обороны Финляндии и других стран Северной Европы, а также на улучшение координации между государствами-членами НАТО и партнерами в Арктическом регионе.

Решение Финляндии вступить в НАТО в апреле 2023 года ознаменовало собой исторический сдвиг в ее политике безопасности, положив конец десятилетиям военного неприсоединения. Текущее предложение о штаб-квартире Северного командования отражает более широкую стратегию более глубокой интеграции в оборонную архитектуру альянса.

«Мы считаем, что создание командования в Финляндии продемонстрирует решимость НАТО защищать свою территорию и подаст сигнал России, что альянс готов к любым потенциальным угрозам в северных регионах», — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Однако это предложение вызвало опасения относительно возможных провокаций в Москве, где официальные лица неоднократно высказывали опасения по поводу расширения НАТО на восток. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что такой шаг будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России.

«Размещение командного центра НАТО так близко к нашим границам является вопиющим актом агрессии и будет иметь серьезные последствия для наших двусторонних отношений с Финляндией», — заявила Захарова в своем заявлении в среду. «Мы соответствующим образом отреагируем на любые действия, которые угрожают нашей национальной безопасности».

Несмотря на предупреждения, представители НАТО в настоящее время рассматривают предложение Финляндии. Военные аналитики отмечают, что размещение штаб-квартиры в Лаппеенранте может повысить возможности наблюдения и улучшить логистику военных операций в регионе, где в последние годы наблюдается рост активности российских ВВС и ВМС.

В то время как некоторые союзники по НАТО, включая США и Великобританию, выразили поддержку этой идее, другие настроены более осторожно. Норвегия, еще один ключевой член НАТО в арктическом регионе, выразила обеспокоенность по поводу потенциальной эскалации с Россией и предложила более нейтральное место, например, в Тромсё, Норвегия.

«Мы понимаем точку зрения Финляндии, но нам нужно тщательно оценить стратегические и политические последствия такого решения», — заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам. «Близость к России нельзя игнорировать».

Эксперты по безопасности полагают, что если предложение будет принято, оно станет значительным шагом в северной стратегии НАТО, которая находится на рассмотрении с тех пор, как альянс принял Финляндию в качестве своего 31-го члена. Потенциальное размещение штаб-квартиры в Финляндии также может иметь последствия для ожидаемого членства Швеции в НАТО, которое столкнулось с задержками из-за возражений Турции.

«Это укрепит присутствие НАТО в регионе и позволит более решительно реагировать на потенциальные вторжения России, но это также может подтолкнуть Россию к дальнейшей милитаризации своих границ», — заявила Хели Тиирмаа-Клаар, директор Международного центра обороны и безопасности в Таллине.

Поскольку Финляндия теперь является полноправным членом НАТО, ожидается, что обсуждения относительно предлагаемой штаб-квартиры Северного командования продолжатся в ближайшие месяцы, поскольку альянсу предстоит преодолеть сложности, связанные с укреплением своей оборонной позиции, избегая при этом эскалации напряженности в отношениях с Россией.