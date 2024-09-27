Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу
Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу.
Адвокаты Ягублу ходатайствовали о вызове в суд дополнительных свидетелей из числа членов Национального совета демократических сил, оппозиционных активистов, а также супругу политика Майю Ягублу.
Вопреки утверждениям следствия, что Ягублу были «переданы деньги» для «обеспечения визой» Эльшана Гусейнова в поселке Забрат, на самом деле в этот момент Ягублу находился в поселке Пиршаги на заседании Национального совета. Свидетели могут подтвердить это.
Суд частично удовлетворил ходатайство и принял решение о вызове в суд 4-х дополнительных свидетелей.
Следующее заседание суда назначено на 18 октября.
Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.
Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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