Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу.

Адвокаты Ягублу ходатайствовали о вызове в суд дополнительных свидетелей из числа членов Национального совета демократических сил, оппозиционных активистов, а также супругу политика Майю Ягублу.

Вопреки утверждениям следствия, что Ягублу были «переданы деньги» для «обеспечения визой» Эльшана Гусейнова в поселке Забрат, на самом деле в этот момент Ягублу находился в поселке Пиршаги на заседании Национального совета. Свидетели могут подтвердить это.

Суд частично удовлетворил ходатайство и принял решение о вызове в суд 4-х дополнительных свидетелей.

Следующее заседание суда назначено на 18 октября.

Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.