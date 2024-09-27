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(38 минут назад)
Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты Тофига Ягублу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу оппозиционного политика Тофига Ягублу.

Адвокаты Ягублу ходатайствовали о вызове в суд дополнительных свидетелей из числа членов Национального совета демократических сил, оппозиционных активистов, а также супругу политика Майю Ягублу.

Вопреки утверждениям следствия, что Ягублу были «переданы деньги» для  «обеспечения визой»  Эльшана Гусейнова в поселке Забрат, на самом деле в этот момент Ягублу находился в поселке Пиршаги на заседании Национального совета. Свидетели могут подтвердить это.

Суд частично удовлетворил ходатайство и принял решение о вызове  в суд 4-х дополнительных свидетелей.

Следующее заседание суда назначено на 18 октября.

Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023  года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.

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