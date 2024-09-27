Мир между Арменией и Азербайджаном близок – Пашинян
Мир между Арменией и Азербайджаном близок – Пашинян
Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и в пределах досягаемости. Об этом заявил накануне, выступая на Генассамблее ООН премьер Армении Никол Пашинян.
По его словам, обе страны признают территориальную целостность друг друга и неприкосновенности границ времен СССР.
«Президент Азербайджана и я уже не раз заявляли, что не менее 80% условий этого договора согласованы. Надо воспользоваться этой исторической возможностью и подписать то, что уже согласовано в проекте соглашения, чтобы достичь мира и продолжить переговоры по оставшимся вопросам», - сказал Пашинян.
По его словам, подписание мирного договора существенно упростит решение оставшихся вопросов.
«Мы должны установить дипломатические отношения и создать совместную комиссию для мониторинга реализации мирного договора. Это улучшит общее восприятие между нашими правительствами и народами и будет способствовать решению оставшихся проблем», - продолжил он.
Премьер Армении подчеркнул, что конституция Армении не является препятствием для подписания мирного договора, и в ней нет территориальных притязаний к Азербайджану.
Касаясь вопроса коммуникаций, Пашинян сказал, что «утверждения о том, что Армения согласилась на обеспечение безопасности коммуникаций с участием третьих сил, являются искажением действительности. Наша обязанность — обеспечить безопасность на нашей территории».
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