Мир между Арменией и Азербайджаном близок – Пашинян

Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и в пределах досягаемости. Об этом заявил накануне, выступая на Генассамблее ООН премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, обе страны признают территориальную целостность друг друга и неприкосновенности границ времен СССР.

«Президент Азербайджана и я уже не раз заявляли, что не менее 80% условий этого договора согласованы. Надо воспользоваться этой исторической возможностью и подписать то, что уже согласовано в проекте соглашения, чтобы достичь мира и продолжить переговоры по оставшимся вопросам», - сказал Пашинян.

По его словам, подписание мирного договора существенно упростит решение оставшихся вопросов.

«Мы должны установить дипломатические отношения и создать совместную комиссию для мониторинга реализации мирного договора. Это улучшит общее восприятие между нашими правительствами и народами и будет способствовать решению оставшихся проблем», - продолжил он.

Премьер Армении подчеркнул, что конституция Армении не является препятствием для подписания мирного договора, и в ней нет территориальных притязаний к Азербайджану.

Касаясь вопроса коммуникаций, Пашинян сказал, что «утверждения о том, что Армения согласилась на обеспечение безопасности коммуникаций с участием третьих сил, являются искажением действительности. Наша обязанность — обеспечить безопасность на нашей территории».