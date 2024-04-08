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(6 часов назад)
Новый «анекдот» от МИД Азербайджана

Новый «анекдот» от МИД Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Новый «анекдот» от МИД Азербайджана

6 апреля в аккаунте МИД Азербайджана на платформе X появился статус который, нельзя воспринять иначе, чем анекдот .

«Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных».

Столь «трогательная» забота о правах человека в Европе и политзаключенных в Армении периодически проявляется в риторике официального Баку. Это происходит тогда, когда нечем ответить на требования Запада освободить почти 300 политзаключенных в Азербайджане, включая десятков журналистов.

3 отзыв

  • Амид

    2024-04-08

    Как это нечем? Это и есть вполне адекватный ответ. Европе нужно посмотреть на себя, на то, как они у себя топчут права человека. Вот об этом троллинг МИД Азербайджана.

    Cavab ver

  • Jemin

    2024-04-08

    Троллинг — &quot;форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации&quot;. Задачи МИДа не в этом. Во-первых, МИДу надо заниматься делом, а не вот такой херней. Во-вторых, не надо делать из нас идиотов. Ловить журналистов и подбрасывать им деньги или наркотики за то, что они изоблачают воров и коррупционеров - это, что защита прав человека? Хватит позориться на весь мир, подкупая тех самых европейцев, чтобы они в ПАСЕ голосовали, что в Азербадйжане нет коррупции и политзаключенных. Это полная деградация.

    Cavab ver

  • Тюрк

    2024-04-08

    Если Лавров говорит от имени Азербайджана тогда зачем нужен МИД вообще , пускай работают под патронажем Лаврова

    Cavab ver

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