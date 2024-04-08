Новый «анекдот» от МИД Азербайджана
Новый «анекдот» от МИД Азербайджана
6 апреля в аккаунте МИД Азербайджана на платформе X появился статус который, нельзя воспринять иначе, чем анекдот .
«Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.
Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных».
Столь «трогательная» забота о правах человека в Европе и политзаключенных в Армении периодически проявляется в риторике официального Баку. Это происходит тогда, когда нечем ответить на требования Запада освободить почти 300 политзаключенных в Азербайджане, включая десятков журналистов.
Написать отзыв
Политика
-
Служба госбезопасности Азербайджана выявила двух лиц, которые в последние дни распространяли ложную информацию о росте направленности на границе с Арменией, погибших и раненных среди ВС Азербайджана, введении комендантского часа в Лачине, приведении войск в состояние боевой готовности.
-
- 8 апрель 2024, 15:15
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 8 апреля отбыл с официальным визитом Кыргызстан с официальным визитом.
-
- 8 апрель 2024, 14:53
Президент Ильхам Алиев подписал 8 апреля распоряжение о назначении судей и председателей ряда общих и специализированных судов первой инстанции, а также апелляционных судов.
-
- 8 апрель 2024, 13:05
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных наводнений в Казахстане. Об этом говорится в сообщении в аккаунте МИД на платформе X.
3 отзыв
Амид
2024-04-08
Как это нечем? Это и есть вполне адекватный ответ. Европе нужно посмотреть на себя, на то, как они у себя топчут права человека. Вот об этом троллинг МИД Азербайджана.
Jemin
2024-04-08
Троллинг — "форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации". Задачи МИДа не в этом. Во-первых, МИДу надо заниматься делом, а не вот такой херней. Во-вторых, не надо делать из нас идиотов. Ловить журналистов и подбрасывать им деньги или наркотики за то, что они изоблачают воров и коррупционеров - это, что защита прав человека? Хватит позориться на весь мир, подкупая тех самых европейцев, чтобы они в ПАСЕ голосовали, что в Азербадйжане нет коррупции и политзаключенных. Это полная деградация.
Тюрк
2024-04-08
Если Лавров говорит от имени Азербайджана тогда зачем нужен МИД вообще , пускай работают под патронажем Лаврова