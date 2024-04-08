Новый «анекдот» от МИД Азербайджана

6 апреля в аккаунте МИД Азербайджана на платформе X появился статус который, нельзя воспринять иначе, чем анекдот .

«Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных».

Столь «трогательная» забота о правах человека в Европе и политзаключенных в Армении периодически проявляется в риторике официального Баку. Это происходит тогда, когда нечем ответить на требования Запада освободить почти 300 политзаключенных в Азербайджане, включая десятков журналистов.