Отдых без переплат: Почему стоит выбрать Азербайджан?

С начала года в системе интернет-бронирования отелей booking.com в Азербайджане средняя цена всех звездных категорий была ниже, чем в Грузии, Армении и Стамбуле (Турция).

Об этом говорится в отчете Госагентства по туризму.

Так, в январе средняя цена за ночь в отелях Азербайджана составила в пересчете на национальную валюту 87,5 манатов, в Стамбуле - 159,5 манатов, в Грузии – 159 манатов, в Армении - 106,5 манатов.

В феврале в Азербайджане наблюдался определенный рост цен, тогда как в других странах и Стамбуле, наоборот, наблюдалось снижение. Однако, несмотря на это, средняя цена за ночь в отелях Азербайджана в указанный период оставалась низкой по сравнению с другими сопоставляемыми странами. Так, в феврале средняя цена за ночь в отелях Азербайджана всех звездных категорий составила 102,67 маната, в Стамбуле - 130,60 маната, в Грузии - 126,50 маната, в Армении - 97,20 маната.

В марте средняя цена в отелях Азербайджана, Стамбула, Грузии и Армении несколько возросла. Так, в гостиницах Азербайджана она возросла до 134,33 маната, в Стамбуле - до 138,2 маната, в Грузии - до 111 манатов, Армении - до 102,5 маната.

Несмотря на то, что апрель только начался, но уже наблюдаются изменение цен. Так, стоимость проживания в отелях Азербайджана за ночь составляет 131,67 маната, в Стамбуле - 180,8 маната, в Грузии - 141 манат, в Армении - 112 манатов.

На территории Азербайджана в трехзвездочных отелях самые дорогие номера в Гяндже -135 манатов за ночь, тогда как в Баку – 75,2 маната, далее следуют Шеки – 72 маната, Исмаиллы – 63 маната, Астаре – 60 манатов, Мингячевире – 50 манатов. В четырехзвездочных отелях самые дорогие номера в Нафталане - 223 манатов за ночь, в Гахе – 142 маната, Габале – 121 манат, Исмаиллы – 120 манатов, то время как в Баку – 108,61 маната. Анализ пятизвездочных отелей показал, что самые дорогие цены в отелях Губы – 269 манатов, Нафталана – 247 манатов, Баку – 236,92 манатов, Габалы – 205,55 манатов, Лянкарана – 170,45 манатов, Шабрана – 153,64 маната, Гаха – 153 маната и т.д.

Дешевле, но с комфортом можно отдохнуть в пятизвездочных отелях Гусара – 109 манатов.

А в отелях не имеющих категорий, самый дешевый отдых возможен в Бейлагане и Газахе – за 30 манатов, Кюрдамире и Мингячевире – за 40 манатов, Гусаре - за 59,25 маната, Гяндже - Геранбое – за 75-77 манатов.