Общественный активист Абульфаз Гурбанлы допрошен в связи с делом Abzas Media

Общественный активист Абульфаз Гурбанлы сегодня в течение трех часов допрашивался в Главном Управлении Полиции города Баку.

Выйдя из Управления Гурбанлы сказал журналистам, что его допрашивала в качестве свидетеля в связи с делом Abzas Media.

Однако, по словам активиста, он не имеет никакого отношения к этому изданию.

От других комментариев Гурбанлы воздержался в связи с обязательствами о не разглашении тайны следствия.

Он отметил, что отношение к нему в полиции было корректным, какого-либо давления не оказывалось.

Гурбанлы занимается общественно-политической деятельностью с 2002 года, являлся членом Партии Народного Фронта. В 2015 году он вышел из партии.

С 2021 г. Гурбанлы является соучредителем и исполнительным директором общественного объединение «Артикль 54».

Организация занимается продвижением вопросов общественного участия, общественного контроля, развития общин и др.

** В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору». Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей не причастности к деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.