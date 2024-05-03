Общественный активист Абульфаз Гурбанлы допрошен по делу Abzas Media
Общественный активист Абульфаз Гурбанлы допрошен в связи с делом Abzas Media
Общественный активист Абульфаз Гурбанлы сегодня в течение трех часов допрашивался в Главном Управлении Полиции города Баку.
Выйдя из Управления Гурбанлы сказал журналистам, что его допрашивала в качестве свидетеля в связи с делом Abzas Media.
Однако, по словам активиста, он не имеет никакого отношения к этому изданию.
От других комментариев Гурбанлы воздержался в связи с обязательствами о не разглашении тайны следствия.
Он отметил, что отношение к нему в полиции было корректным, какого-либо давления не оказывалось.
Гурбанлы занимается общественно-политической деятельностью с 2002 года, являлся членом Партии Народного Фронта. В 2015 году он вышел из партии.
С 2021 г. Гурбанлы является соучредителем и исполнительным директором общественного объединение «Артикль 54».
Организация занимается продвижением вопросов общественного участия, общественного контроля, развития общин и др.
** В ноябре 2023 г. – января 2024 г. были арестованы восемь журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.
В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору». Журналиста отвергают обвинения и связывают уголовное дело с расследованиями фактов коррупции. Алиев и Мамедли заявили о вовсе своей не причастности к деятельности Abzas Media. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
Написать отзыв
Политика
-
- 3 май 2024, 17:55
С ноября прошлого года наблюдается подавление независимой прессы и гражданского общества в Азербайджане, что крайне беспокоит и отбрасывает Азербайджан на годы назад. Об этом в пятницу в интервью группе журналистов заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.
-
Представители свыше 50 международных организаций и ведущих университетов Великобритании и мира обратились к главе внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Дэвиду Кэмерону по делу азербайджанского ученого-экономиста Губада Ибадоглу.
-
- 3 май 2024, 16:38
Национальный совет демократических сил (НСДС) назначил на 19 мая акцию протеста в Баку
-
- 3 май 2024, 16:26
В Верховном суде сегодня состоялось рассмотрение кассационных жалоб Юниса Сафарова и других обвиняемых в покушении на экс-главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудников полиции.
1 отзыв
Vazeh
2024-05-03
Bəy, çox şadam ki, heç bir xüsusi problem olmadı və hər şey öz qaydasında oldu. O gün olsun ki, ölkəmizdə siyasi məhbusların hamısı tezliklə azadlıqlarına qovuşsun, bütövlükdə ölkəmiz qaranlıq tuneldən işığa çıxsın, Azərbaycanda siyasi məhbusları yaradan mexanizm özü iflic olsun, demokratik sistemlə əvəz edilsin.