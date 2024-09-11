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(4 минуты назад)
Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване

Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване

11 сентября в 10:50  подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского рйона Нахчыванской автономной республики.

Азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

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