Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване
Обстреляны азербайджанские позиции в Нахчыване
11 сентября в 10:50 подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского рйона Нахчыванской автономной республики.
Азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
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