Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений

В среду Соединенные Штаты объявили о дополнительных 700 млн долларов гуманитарной помощи Украине, заявив, что Америка хочет, чтобы Украина не только могла защитить себя, но и твердо стояла на ногах в будущем, сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.