Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений
Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений
10 сентября в Батуми состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции.
Стороны отметили важность объединения усилий в борьбе с угрозами безопасности региона.
Министры подчеркнули важность расширения совместных трехсторонних и двусторонних учений, а также взаимного обмена опытом.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах.
По итогам трехсторонней встречи был подписан протокол, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
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