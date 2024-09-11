  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy23.20 C
  • Четверг, 12 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции отметили важность совместных учений

10 сентября в Батуми состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции.

Стороны отметили важность объединения усилий в борьбе с  угрозами безопасности региона.

Министры подчеркнули важность расширения совместных трехсторонних и двусторонних учений, а также взаимного обмена опытом.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах.

По итогам трехсторонней встречи был подписан протокол, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей