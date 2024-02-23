Обстреляны позиции в Кельбаджаре, Баку не предпринял ответных мер

Бакинский апелляционный суд 23 февраля не удовлетворил жалобу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на продление срока его ареста на еще три месяца. Апелляционный суд ранее не удовлетворил и другую жалобу Ибадоглу на то, что следственный орган не возвратил его мобильный телефон, изъятый при задержании 23 июля. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.