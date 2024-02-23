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(15 часов назад)
Обстреляны позиции в Кяльбаджаре, Баку не предпринял ответных мер

Обстреляны позиции в Кяльбаджаре, Баку не предпринял ответных мер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обстреляны позиции в Кельбаджаре, Баку не предпринял ответных мер

В 23 февраля в 5:50 утра ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении села Еллиджа Кяльбаджарского района из стрелкового оружия.

ВС Азербайджана не предприняли ответных меры, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Азербайджан расценивает  происшедшее, как провокацию, нацеленную на срыв перемирия, сохраняющуюся в последние пять месяцев и требует установить и наказать виновных  в случившемся», - отмечено в сообщении.

 

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