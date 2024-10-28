Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата
В Баку 28 октября состоялся круглый стол "Азербайджан - НАТО" посвященное изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.
Форум был организован в рамках 30-летия присоединения Азербайджана к рамочному документу НАТО "Партнерство во имя мира".
В мероприятии приняли участие представитель сектора климата и энергетической безопасности Отдела инноваций, гибридных вопросов и кибербезопасности НАТО, представители стран-членов и стран-партнеров альянса, включая экспертов в соответствующей области, и представители академических кругов из соответствующих учреждений Азербайджана.
В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, возможных угроз и рисков для важной энергетической инфраструктуры, проблемы изменения климата.
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Политика
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Акция организована оппозиционными партиями, не признающими результаты выборов.
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В ближайшее время ожидется встреча с азербайджанской стороной по вопросу пленных и пропавших без вести. Об этом 28 октября журналистам в Ереване сообщил директор Службы нацбезопаснсти Армен Абазян.
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- 28 октябрь 2024, 17:18
Опубликованный сегодня Обобщающий доклад по Определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ) неутешителен, но и не удивителен. Об этом говорится в заявлении секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила, опубликованного в понедельник.
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- 28 октябрь 2024, 16:47
В понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена Движения "Мусульманское единство" Гасана Аббасзаде к трем годам лишения свободы.
1 отзыв
Махмуд
2024-10-28
Грузины поняли, а мы ещё нет. Как кролики, лезем в пасть к змее.