Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата

В Баку 28 октября состоялся круглый стол "Азербайджан - НАТО" посвященное изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.

Форум был организован в рамках 30-летия присоединения Азербайджана к рамочному документу НАТО "Партнерство во имя мира".

В мероприятии приняли участие представитель сектора климата и энергетической безопасности Отдела инноваций, гибридных вопросов и кибербезопасности НАТО, представители стран-членов и стран-партнеров альянса, включая экспертов в соответствующей области, и представители академических кругов из соответствующих учреждений Азербайджана.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, возможных угроз и рисков для важной энергетической инфраструктуры, проблемы изменения климата.