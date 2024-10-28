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(6 часов назад)
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области изменения климата

В Баку 28 октября состоялся круглый стол "Азербайджан - НАТО" посвященное изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.

Форум был организован в рамках 30-летия присоединения Азербайджана к рамочному документу НАТО "Партнерство во имя мира".

В мероприятии приняли участие представитель сектора климата и энергетической безопасности Отдела инноваций, гибридных вопросов и кибербезопасности НАТО, представители стран-членов и стран-партнеров альянса, включая экспертов в соответствующей области, и представители академических кругов из соответствующих учреждений Азербайджана.

В рамках мероприятия состоялся  обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, возможных угроз и рисков для важной энергетической инфраструктуры, проблемы изменения климата.

1 отзыв

  • Махмуд

    2024-10-28

    Грузины поняли, а мы ещё нет. Как кролики, лезем в пасть к змее.

    Cavab ver

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