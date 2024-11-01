Открылся новый парк перед станцией метро «28 мая»

В Баку завершились работы по реконструкции и благоустройству территории перед железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 Мая».

После реконструкции большая часть территория превращены в пешеходную зону, создан парк. Сегодня с выполненными работами ознакомился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В зеленой зоне парка общей площадью около 2 300 кв. м, высажено более 200 деревьев и более 15 тыс. кустарников.

В парке построены два фонтана, на прилегающей к территории созданы 2 автобусные стоянки, оборудованные 4 зарядными станциями для электробусов.