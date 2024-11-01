В Хатаинском районе столицы ощущается едкий запах

В Хатаинском районе столицы , в районе нефтеперерабатывающего завода им Г.Алиева уже два дня наблюдается смог. Одновременно в прилегающей зоне ощущается резкий и едкий запах. Многие жители жалуются на головные боли и слезотечение.

Подобное происходило и ранее, когда попутный газ от переработки нефти выбрасывается в атмосферу. Обычно, этот газ сжигается, однако уже два дня факел сжигаемого попутного газа не виден. Тем временем, едкий запах распространяется все дальше к центру столицы.

До сих пор Минэкологии никак не прокомментировало происходящее. Попытки дозвониться до этого ведомства, которое ведет постоянный мониторинг окружающей среды, результатов не дали.

В канун COP29 это хорошее напоминание о состоянии экологии в Баку.