  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear15.10 C
  • Суббота, 2 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 часов назад)
Анар Мамедли

Анар Мамедли

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Анару Мамедли отказывают в обследовании в гражданской клинике

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 1 ноября была рассмотрена  жалоба главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли. Он обжаловал отказ о переводе его из СИЗО в гражданскую клинику.

«В связи с ухудшением состояния Анара Мамедли мы обратились в переводе на лечение в гражданскую клинику. Однако этого не произошло и мы подали жалобу в Хатаинский районный суд. Однако суд не принял жалобу в производство и мы обжаловали это решение», - сказал Turan  адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Мамедли в ходе заседания суда стало плохо. «Анар Мамедли сам участвовал на процессе, заявив, что у него нестерпимые боли, у него серьезные проблемы со здоровьем, однако  он не получает адекватного лечения. Он даже попросил конвой как можно быстрее доставить его из суда в СИЗО.

Вчера на встрече с родными, он не смог досидеть до конца отведенного времени и вернулся в камеру. К сожалению, Апелляционный суд не удовлетворил жалобу», - сказал Джавадов.

По его словам, защита надеется, что в Главном медуправлении наконец учтут ситуацию с со здоровьем Мамедли и все таки  позволят ему пройти обследование в гражданской клинике.

Ранее защита заявила, что Анар Мамедли страдает от сильных болей в спине, головокружений, у него также сильные боли в горле, которое опухло.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить  Мамедли и других арестованных.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей