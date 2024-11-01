Анару Мамедли отказывают в обследовании в гражданской клинике

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 1 ноября была рассмотрена жалоба главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли. Он обжаловал отказ о переводе его из СИЗО в гражданскую клинику.

«В связи с ухудшением состояния Анара Мамедли мы обратились в переводе на лечение в гражданскую клинику. Однако этого не произошло и мы подали жалобу в Хатаинский районный суд. Однако суд не принял жалобу в производство и мы обжаловали это решение», - сказал Turan адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Мамедли в ходе заседания суда стало плохо. «Анар Мамедли сам участвовал на процессе, заявив, что у него нестерпимые боли, у него серьезные проблемы со здоровьем, однако он не получает адекватного лечения. Он даже попросил конвой как можно быстрее доставить его из суда в СИЗО.

Вчера на встрече с родными, он не смог досидеть до конца отведенного времени и вернулся в камеру. К сожалению, Апелляционный суд не удовлетворил жалобу», - сказал Джавадов.

По его словам, защита надеется, что в Главном медуправлении наконец учтут ситуацию с со здоровьем Мамедли и все таки позволят ему пройти обследование в гражданской клинике.

Ранее защита заявила, что Анар Мамедли страдает от сильных болей в спине, головокружений, у него также сильные боли в горле, которое опухло.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.