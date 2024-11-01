Официальные лица из 100 стран примут участие в саммите лидеров COP 29 - Оргкомитет

Ожидается, что в саммите лидеров COP 29 примут участие более 100 глав государств и правительств, вице-президентов. Об этом в четверг сообщил глава администрации президента Азербайджана, председатель оргкомитета COP 29 Самир Нуриев на заседании 31 октября.

По его словам, для участия в COP 29 через секретариат Рамочной конвенции ООН зарегистрировались более 50 тысяч человек.

Сама конференция COP 29 состоится 11-22 ноября, а саммит лидеров состоится 11-13 ноября.