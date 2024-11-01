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(10 часов назад)
Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США поддерживают усилия Азербайджана и Армении на пути мира

"Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Азербайджана и Армении формализовать процессуальные правила делимитации границ". Об этом в четверг в своем аккаунте на платформе X написал  представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

 По его словам, формализация процедурных правил делимитации границы между Азербайджаном и Арменией демонстрирует, что прогресс возможен путем диалога.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия обеих сторон по достижению прочного, достойного мира ради безопасности и процветания в регионе», — отметил Миллер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Армении Вагн Хачатурян подписали 25 октября 2024 года по  отдельности «Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой

Утверждение документа в Азербайджане и Армении совпадает со встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казани 24 октября.

В завершение встречи Президент Ильхам Алиев сообщил, что стороны обсудили продвижение двусторонней мирной повестки, включая мирное соглашение, делимитацию и демаркацию границы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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