Мэтью Миллер
США поддерживают усилия Азербайджана и Армении на пути мира
"Соединенные Штаты Америки приветствуют решение Азербайджана и Армении формализовать процессуальные правила делимитации границ". Об этом в четверг в своем аккаунте на платформе X написал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
По его словам, формализация процедурных правил делимитации границы между Азербайджаном и Арменией демонстрирует, что прогресс возможен путем диалога.
«Соединенные Штаты поддерживают усилия обеих сторон по достижению прочного, достойного мира ради безопасности и процветания в регионе», — отметил Миллер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Армении Вагн Хачатурян подписали 25 октября 2024 года по отдельности «Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой
Утверждение документа в Азербайджане и Армении совпадает со встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казани 24 октября.
В завершение встречи Президент Ильхам Алиев сообщил, что стороны обсудили продвижение двусторонней мирной повестки, включая мирное соглашение, делимитацию и демаркацию границы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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