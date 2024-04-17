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(10 минут назад)
Отменен авиарейс Баку-дубай

Отменен авиарейс Баку-дубай

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Отменен авиарейс Баку-Дубай

Самолет авиакомпании AZAL, выполнявший 17 апреля рейс J2 011 по маршруту Баку-Дубай, был вынужден вернуться в Баку из-за  непогоды в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как говорится в пресс-релизе компании, всем пассажирам рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться по электронной почте callcenter@azal.az или связаться с представительствами Azal.

Отметим, что из-за проливных дождей в Дубае и других регионах ОАЭ произошли сильные наводнения.

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