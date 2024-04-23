Отношения Азербайджана с Россией будут укрепляться, а внешние силы не должны вмешиваться в процессы в регионе – И.Алиев
Отношения Азербайджана с Россией будут укрепляться, а внешние силы не должны вмешиваться в процессы в регионе – И.Алиев
Россия имеет традиционные интересы на Южном Кавказе. У Азербайджана существуют традиционные взаимовыгодные отношения с Россией. «Нам удалось наладить взаимное сотрудничество, которое развивается по всем направлениям и будет укрепляться», - сказал Алиев на встрече с участниками международного форума. В этом плане у Азербайджана есть уникальный опыт. Достаточно посмотреть на отношения России с некоторыми из своих соседей, с которыми у России общая религия и общие этнические корни, отметил он.
Что касается других стран, которые пытаются оказать влияние на процессы в регионе, то Алиев призвал их не вмешиваться в эти события. По его словам, в Армении существуют силы, которые мечтают о реванше. При этом некоторые страны, которые очень далеко, снабжают Ереван оружием.
«Если мы увидим реальную угрозу для нас, то будет нанесен немедленный удар, и все эти надежды на реванш обернутся катастрофой», - сказал Алиев.
Он также предупредил о возможности глобального противостояния в мире между большими державами. Эти процессы сказываются и на ситуации на Южном Кавказе, и если произойдет глобальное противостояние, то это будет катастрофой для всех, считает Алиев.
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