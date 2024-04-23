На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

Россия имеет традиционные интересы на Южном Кавказе. У Азербайджана существуют традиционные взаимовыгодные отношения с Россией. «Нам удалось наладить взаимное сотрудничество, которое развивается по всем направлениям и будет укрепляться», - сказал Алиев на встрече с участниками международного форума. В этом плане у Азербайджана есть уникальный опыт. Достаточно посмотреть на отношения России с некоторыми из своих соседей, с которыми у России общая религия и общие этнические корни, отметил он.