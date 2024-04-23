На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб
На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб
Пресс-служба правительства Армении сообщила 23 апреля , что после геодезических измерений на границе Армении и Азербайджана после уточнения координат установлен первый пограничный столб. Работа экспертных групп двух стран продолжается.
Политика
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- 23 апрель 2024, 18:06
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.
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- 23 апрель 2024, 18:04
В среду, 25 апреля в Хатаинском районном суде Баку состоится рассмотрение ходатайства о переводе учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.
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- 23 апрель 2024, 16:55
Для нормализации отношений с Азербайджаном Армения должна отказаться от мифологии и доказать, что у нее нет претензий к соседям. Об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции в Баку 23 апреля.
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Россия имеет традиционные интересы на Южном Кавказе. У Азербайджана существуют традиционные взаимовыгодные отношения с Россией. «Нам удалось наладить взаимное сотрудничество, которое развивается по всем направлениям и будет укрепляться», - сказал Алиев на встрече с участниками международного форума. В этом плане у Азербайджана есть уникальный опыт. Достаточно посмотреть на отношения России с некоторыми из своих соседей, с которыми у России общая религия и общие этнические корни, отметил он.
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