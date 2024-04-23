  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny230 C
  • Среда, 24 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

Пресс-служба правительства Армении сообщила 23 апреля , что после геодезических измерений на границе  Армении и Азербайджана после уточнения координат установлен первый пограничный столб.  Работа экспертных групп двух стран продолжается.  

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей