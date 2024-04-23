Турция и Азербайджан действуют параллельно – И.Алиев

Для нормализации отношений с Азербайджаном Армения должна отказаться от мифологии и доказать, что у нее нет претензий к соседям. Об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции в Баку 23 апреля.

«У армян существуют серьезные психологические отклонения, которые оказывают крайне негативное влияние на это общество. Во время одной из встреч с молодежью у бывшего президента Армении Сержика Саркисяна спросили, когда армяне освободят гору Арарат? На это Саркисян сказал, что мы освободили Карабаха, а остальное сделает ваше поколение. Вот свидетельство того самого психического отклонения», - сказал Алиев.

Он также отметил, что для заключения мира с Азербайджаном важно отказаться не только подобных бредовых идей, но и уже принятых решений. К примеру, в Конституции Армении упоминается Декларация о независимости, в которой Нагорный Карабах упоминается, как территория Армении.

«Как мы может заключить мир, если это упоминание не будет исключено из Конституции? Как может быть заключен мир, если на гербе Армении находится гора Агрыдаг (Арарат), которая на территории Турции.

Пока эти вопросы не будут решены, мирного соглашения не будут и в этом вопросе Азербайджан и Турция действуют совместно», - подчеркнул Ильхам Алиев.