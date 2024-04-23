Суд рассмотрит ходатайство о переводе Алескера Мамедли под домашний арест

Суд рассмотрит ходатайство о переводе Алескера Мамедли под домашний арест

В среду, 24 апреля в Хатаинском районном суде Баку состоится рассмотрение ходатайства о переводе учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

Об этом Turan сообщил его брат Насими Мамедли.

По его словам, адвокаты подали ходатайство в связи с ухудшением состояния здоровья А.Мамедли.

У страдающего опухолью щитовидной железы А.Мамедли усилились удушья, сказал Н..Мамедли.

Адвокат подтвердил информацию об ухудшении состояния здоровья А.Мамедли и подачу ходатайства об освобождении его из-под стражи.

* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.