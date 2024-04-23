Активист ПНФА шестые сутки держит сухую голодовку
Активист ПНФА шестые сутки проводит сухую голодовку
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.
Как сообщили Turan в ПНФА, сегодня в СИЗО явился начальник оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы Фикрет Гафаров, который выслушал Гасанова. Представитель указанного ведомства сделал заметки и обещал довести проблемы, беспокояющие Гасанова до соответствующих органов.
Сегодня, в результате проведенного медчасти СИЗО обследования было установлено, что артериальное давление Гасанову упало до 80/60.
Несмотря на уговоры соратников прекратить акцию, Гасанов продолжает сухую голодовку.
Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных для выступления в суде.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
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