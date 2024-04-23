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(3 часа назад)
Активист ПНФА шестые сутки держит сухую голодовку

Активист ПНФА шестые сутки держит сухую голодовку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА шестые сутки проводит сухую голодовку

Активист партии Народного фронта  Эльнур Гасанов шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.

Как сообщили Turan в ПНФА, сегодня в СИЗО явился начальник оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы  Фикрет Гафаров, который выслушал Гасанова. Представитель указанного ведомства сделал заметки и обещал довести  проблемы, беспокояющие Гасанова  до соответствующих органов.

Сегодня, в результате проведенного медчасти СИЗО обследования было установлено, что артериальное давление Гасанову упало до 80/60.

Несмотря на уговоры соратников прекратить акцию, Гасанов продолжает сухую голодовку.

Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных для выступления в суде.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства Дорожной полиции.

 

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