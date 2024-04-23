Активист ПНФА шестые сутки проводит сухую голодовку

Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.

Как сообщили Turan в ПНФА, сегодня в СИЗО явился начальник оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы Фикрет Гафаров, который выслушал Гасанова. Представитель указанного ведомства сделал заметки и обещал довести проблемы, беспокояющие Гасанова до соответствующих органов.

Сегодня, в результате проведенного медчасти СИЗО обследования было установлено, что артериальное давление Гасанову упало до 80/60.

Несмотря на уговоры соратников прекратить акцию, Гасанов продолжает сухую голодовку.

Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных для выступления в суде.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.