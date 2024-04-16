Ответный удар по Ирану: у Израиля 4 варианта
Ответный удар по Ирану: у Израиля 4 варианта
Сегодня можно с большой долей вероятности предположить, что Израиль нанесет контрудар по Ирану, считают местные аналитики.
Иран рассчитывал, что ракетный удар в ночь на 14 апреля нанесет репутационный ущерб Израилю, его авиации и разведке. Израилю предстоит доказать аятолле Хаменеи, что он ошибся и расплата будет неминуемой.
Израиль не хочет, чтобы его ответный удар привел к региональной войне. США и страны Европы требуют воздержаться от ответных действий.
«Антииранская коалиция - стратегическая ценность для нас. Главная задача - сохранить ее любой ценой. Поэтому важно, чтобы ответ Израиля сохранил эту коалицию и позволил Израилю продолжать войну в Газе и на севере», - пишет обозреватель Ynet Рон Бен-Ишай.
По его мнению, есть четыре варианта ответа: Первый - бомбардировка стратегических объектов Ирана. Это заводы и исследовательские институты, удар по которым будет иметь серьезный эффект. Однако, они расположены в крупных городах, что приведет к гибели граждан.
Второй вариант - кибератака: по гражданской инфраструктуре, транспорту, энергоснабжению.
Третий и четвертый варианты связаны с ликвидацией ключевых фигур в Иране, которые причастны к атаке на Израиль. Это задача израильской разведки Моссад.
В любом случае, удар должен быть болезненным, но не критическим и поставить под угрозу выживание и престиж режима аятолл, отмечает Рон Бен-Ишай.
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