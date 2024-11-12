Парализованный активист на 88-е сутки прекратил голодовку

Парализованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов на 88-е сутки прекратил голодовку, сообщил правозащитник Руфат Сафаров.

По его словам, Халилов принял такое решение приняв во внимание просьбы матери, жены, адвокатов и правозащитников.

Как отметил Сафаров, почти 3-месячная голодовка серьезно подорвало здоровье Халилова.

«У него были парализованы обе руки, а теперь отнялись и ноги. Без посторонней помощи, он уже не может передвигаться», - сказал правозащитник.

Напомним, что Фамиль Халилов объявил с 15 августа голодовку в знак протеста против своего «незаконного ареста» 2 мая по обвинению в изготовлении, транспортировке наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Близкие активиста утверждают, что Фамиль был активен в социальных сетях и требовал соблюдения прав человека, критиковал политику властей. Именно это и есть причина его ареста.

Фамиль Халилов, страдает церебральным параличом, у него парализованы руки. Свои посты в соцсетях он печатал пальцами ног. Правозащитники признали его политзаключенным.