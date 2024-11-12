Комиссар ЕС по климату Хукстра призывает утроить мощности возобновляемой энергетики к 2030 году

Комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра, выступая на министерском диалоге по вопросу увеличения инвестиций с целью утроения мощностей возобновляемой энергетики и удвоения энергоэффективности, подчеркнул преобразующий потенциал возобновляемых источников энергии для экономики, создания рабочих мест и борьбы с изменением климата.

«В прошлом году в Дубае мы совершили прорыв. Мы пришли к консенсусу, что эпоха ископаемого топлива должна закончиться. Мы взяли на себя обязательство, которое многие, включая меня, считают смелым шагом: утроить мощности возобновляемой энергетики и удвоить энергоэффективность к 2030 году. Для меня это обязательство — не просто цель, а, честно говоря, лучшая инвестиция, которую мы можем сделать», — заявил Хукстра.

Он отметил, что достижение этих целей может сократить глобальные выбросы парниковых газов на 10 миллиардов тонн к концу этого десятилетия, что больше, чем общие выбросы Европейского союза за три года. «Это амбициозное видение, но я считаю, что оно достижимо», — сказал он.

Хукстра отметил, что выбросы в Европе сократились на 8% в прошлом году, что обусловлено быстрым ростом возобновляемой энергии. «Сегодня более половины электроэнергии в Европе вырабатывается за счет ветра и солнца, что превышает все ископаемое топливо вместе взятое. Однако, если смотреть в глобальном масштабе, выбросы все равно выросли на 1,3% в прошлом году. Это подчеркивает нашу коллективную задачу. Нам нужно ускориться и превратить наши цели в области чистой энергии в реальные проекты на каждом континенте и в каждой экономике», — призвал он.

Комиссар выделил три ключевые области для прогресса:

1. Энергетическая инфраструктура:

«Утроение возобновляемой энергии и глобальная электрификация требуют существенной модернизации инфраструктуры. Международное энергетическое агентство прогнозирует потребность в 25 миллионах километров новых и модернизированных линий электропередач к концу этого десятилетия. Европа инвестирует в это через стратегию Global Gateway стоимостью 300 миллиардов евро, финансируя проекты по всему миру — от модернизации инфраструктуры в Непале до строительства новых высоковольтных линий между Эквадором и Перу. Это часть нашего глобального охвата», — подчеркнул Хукстра.

2. Критические минералы:

«Чистым технологиям нужны устойчивые и надежные источники минералов, таких как литий, кобальт и редкоземельные элементы, которые являются основой аккумуляторов, турбин и солнечных панелей. Ожидается, что к 2030 году мировой спрос на эти минералы утроится, а спрос только на литий может увеличиться в 40 раз к 2040 году. Добыча и переработка должны быть устойчивыми и приносить пользу местным сообществам. Будучи сопредседателем Группы ООН по критическим минералам, Европа привержена высоким стандартам цепочек поставок и получила 170 предложений по всему миру для проектов по добыче, переработке и переработке, что создает реальные возможности для стран-производителей», — добавил он.

3. Мобилизация инвестиций:

«Возобновляемые источники энергии, сети и минералы требуют значительного капитала. Европа остается крупнейшим источником климатического финансирования, ежегодно внося 31 млрд долларов. Однако одного государственного финансирования недостаточно. Привлечение частного сектора имеет решающее значение для удовлетворения потребностей перехода на чистую энергию. Сегодня 760 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству, особенно в странах Африки к югу от Сахары, которые обладают огромным потенциалом чистой энергии. Наша задача — поддержать эти регионы путем снижения капитальных затрат для обеспечения доступа к чистой энергии во всем мире. На предстоящем саммите лидеров G20 президент фон дер Ляйен представит новую инициативу совместно с Южной Африкой и Global Citizen», — заявил комиссар.

«Утроение возобновляемых источников энергии и удвоение энергоэффективности — амбициозные, но достижимые цели. Они снизят зависимость от ископаемого топлива и приблизят нас к нулевым чистым выбросам. Наша главная задача — разумно управлять этим переходом, чтобы все могли извлечь выгоду из чистой энергии. ЕС готов поддержать эти усилия», — заключил Хукстра.