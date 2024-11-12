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(8 минут назад)
Афган Садыгов

Афган Садыгов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Тбилисском суде состоялось подготовительное заседание по жалобе Афгана Садыгова

В Тбилисском городском суде 11 ноября состоялось подготовительное заседание по жалобе, арестованного в Грузии по запросу из Баку руководителя сайта Azel. Tv Афгана Садыгова. Он обжаловал отказ предоставить ему политическое убежище в этой стране.

Как сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова, Афгана в суд не доставили из-за ухудшения состояния в связи с длительной голодовкой в заключении. Она отметила, что ее муж 53 сутки проводит голодовку и похудел на 30 кг.

Суд назначил слушания по существу на 15 ноября.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по  запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против  ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.

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