Париж отзывает посла из Баку

«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами». Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 16 апреля.

«Президент Республики принял сегодня нашего посла по этому поводу. Он выразил сожаление по поводу действий Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения.

Франция вновь заявляет о своей поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана пока не комментировал это решение Парижа.