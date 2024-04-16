Голосование по законопроекту об иноагентах в парламенте Грузии перенесли на 17 апреля

Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги пленарного заседания.

Как объяснил Папуашвили, согласно регламенту, пленарное заседание должно завершиться в 21:00 по местному времени (20:00 мск). Ввиду того, что политические дебаты по законопроекту не завершены, принято решение продолжить их 17 апреля, а затем проголосовать по проекту.

Пленарное заседание парламента в среду начнется в 12:00 (11:00 мск). Оно продолжится дебатами оппозиции, после чего слово возьмут представители парламентского большинства. После дебатов выступят представители профильных комитетов и лидеры фракций, а уже потом законопроект вынесут на голосование.