Голосование по законопроекту об иноагентах в парламенте Грузии перенесли на 17 апреля
Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги пленарного заседания.
Как объяснил Папуашвили, согласно регламенту, пленарное заседание должно завершиться в 21:00 по местному времени (20:00 мск). Ввиду того, что политические дебаты по законопроекту не завершены, принято решение продолжить их 17 апреля, а затем проголосовать по проекту.
Пленарное заседание парламента в среду начнется в 12:00 (11:00 мск). Оно продолжится дебатами оппозиции, после чего слово возьмут представители парламентского большинства. После дебатов выступят представители профильных комитетов и лидеры фракций, а уже потом законопроект вынесут на голосование.
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