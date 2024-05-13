Париж приветствует двусторонние переговоры между Баку и Ереваном
Париж приветствует двусторонние переговоры между Баку и Ереваном
Франция приветствует проведенную 10-11 мая в Алматы встречу и переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Франции от 12 мая.
«Франция подчеркивает важность подтверждения сторонами приверженности Алматинской декларации 1991 года взаимному признанию территориальной целостности, как продолжение процесса, начатого на четырехсторонней встрече в Праге 7 октября 2022 года.
В этом контексте, Париж призывает продолжить демаркацию границы на местах на основе принципов, согласованных в декларации от 19 апреля 2024 года. В то же время, Париж призывает к продолжению переговоров с целью подписания мирного договора между двумя странами.
Мы приветствуем инициативу властей Казахстана по содействию проведению этих переговоров.
Франция продолжит работать вместе со своими партнерами над установлением справедливого и прочного мира на Южном Кавказе в соответствии с международным правом», - сказано в заявлении.
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