Партия «Мусават» подала в суд на портал “Qafqazinfo”

Партия «Мусават» подала судебный иск против портала “Qafqazinfo”. Разбирательство начнется 13 сентября в Наримановском районном суде под председательством судьи Халиды Алисой.

Причиной жалобы послужила публикация “Qafqazinfo” о встрече 12 августа главы «Мусават» и председателя меджлиса партии – Арифа Гаджилы и Исы Гамбара с руководителем представительства Евросоюза Петером Михалко в Баку и послами стран ЕС в Азербайджане.

Как говорится в сообщении «Мусават», на этой встрече, состоявшейся по инициативе представительства ЕС, обсуждались общественно-политическая ситуация в стране, досрочные парламентские выборы, проблема политзаключенных, отношения между Азербайджаном и Евросоюзом.

Сразу по окончанию встречи «Мусават» распространила пресс-релиз о ней. Однако ряд СМИ, в том числе “Qafqazinfo”, распространили искаженную информацию о встрече, ее участниках, целях и обсужденных вопросах.

«Мусават» потребовала от “Qafqazinfo” опровержения. Однако сайт отказался сделать это и потому было решено обратиться в суд.

Напомним, что по версии Qafqazinfo.az, на встрече посол Петер Михалко поднял вопрос о бездействия оппозиции, и якобы сказал, что этим серьезно недоволен Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозеф Боррель.

Далее Михалко сказал, что на протяжении многих лет США и ЕС выделяют оппозиции крупные средства для обеспечения активности оппозиционных сил, влияния и давления на власть, утверждал Qafqazinfo.az (https://qafqazinfo.az/news/detail/ai-nin-ofisinde-muxaliftle-gorus-ne-danisiblar-444326).

Миссия ЕС категорически отвергла эту публикацию как ложь и провокацию.