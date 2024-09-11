Партия «Мусават» подала в суд на портал “Qafqazinfo”
Партия «Мусават» подала в суд на портал “Qafqazinfo”
Партия «Мусават» подала судебный иск против портала “Qafqazinfo”. Разбирательство начнется 13 сентября в Наримановском районном суде под председательством судьи Халиды Алисой.
Причиной жалобы послужила публикация “Qafqazinfo” о встрече 12 августа главы «Мусават» и председателя меджлиса партии – Арифа Гаджилы и Исы Гамбара с руководителем представительства Евросоюза Петером Михалко в Баку и послами стран ЕС в Азербайджане.
Как говорится в сообщении «Мусават», на этой встрече, состоявшейся по инициативе представительства ЕС, обсуждались общественно-политическая ситуация в стране, досрочные парламентские выборы, проблема политзаключенных, отношения между Азербайджаном и Евросоюзом.
Сразу по окончанию встречи «Мусават» распространила пресс-релиз о ней. Однако ряд СМИ, в том числе “Qafqazinfo”, распространили искаженную информацию о встрече, ее участниках, целях и обсужденных вопросах.
«Мусават» потребовала от “Qafqazinfo” опровержения. Однако сайт отказался сделать это и потому было решено обратиться в суд.
Напомним, что по версии Qafqazinfo.az, на встрече посол Петер Михалко поднял вопрос о бездействия оппозиции, и якобы сказал, что этим серьезно недоволен Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозеф Боррель.
Далее Михалко сказал, что на протяжении многих лет США и ЕС выделяют оппозиции крупные средства для обеспечения активности оппозиционных сил, влияния и давления на власть, утверждал Qafqazinfo.az (https://qafqazinfo.az/news/detail/ai-nin-ofisinde-muxaliftle-gorus-ne-danisiblar-444326).
Миссия ЕС категорически отвергла эту публикацию как ложь и провокацию.
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