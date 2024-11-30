ПАСЕ решительно осудила подавление мирных протестов в Грузии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила подавление мирных протестов в Грузии и призвала эту страну оставаться верной европейским ценностям.

«Парламентская ассамблея, собравшаяся сегодня (29 ноября) в Люксембурге в лице Постоянного комитета, выражает свою обеспокоенность ситуацией в Грузии, где правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз вопреки предвыборным обещаниям. Это решение может оказать существенное влияние на реализацию реформ, которые необходимы для укрепления верховенства закона и функционирования демократических институтов в Грузии», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета Европы.

Ассамблея решительно осуждает жестокое подавление мирных демонстраций, которые прошли в Тбилиси в знак протеста против этого решения, как нарушение основных прав на свободу выражения мнений и собраний, далее сказано в сообщении.

Ассамблея также с обеспокоенностью отмечает, что «большинство демонстрантов были арестованы и обвинены в соответствии с положениями спорного Кодекса об административных правонарушениях советской эпохи», и напоминает, что она «неоднократно просила заменить этот закон новым законом, соответствующим европейским стандартам».

Эти беспокоящие события тем более тревожны в свете парламентских выборов 26 октября, которые прошли в обстановке, не обеспечившей необходимых условий для того, чтобы электорат «сделал осознанный выбор, свободный от запугивания и неоправданного давления», подчеркивается в сообщении.

Ассамблея настоятельно призывает Грузию оставаться верной европейским ценностям и полностью соблюдать свои обязательства и обязанности в качестве государства-члена Совета Европы.

Ассамблея готова продолжать работать в тесном сотрудничестве с Генеральным секретарем Совета Европы и Комитетом министров в конструктивном диалоге с властями Грузии, демократическими силами и гражданским обществом, в частности молодежью. Предстоящий визит в Грузию содокладчиков Ассамблеи по мониторингу предоставит важную возможность для продолжения этого диалога, говорится в заключении пресс-релиза.