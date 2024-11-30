С Самиры Гасымлы сняли «стоп», но ее зарубежная поездка была сорвана
С Самиры Гасымлы сняли «стоп», но ее зарубежная поездка была сорвана
МВД Азербайджана отменило запрет на выезд из страны Самире Гасымлы – супруге политолога Азера Гасымлы. Однако ее зарубежная поездка была сорвана, поскольку она опаздала на свой авиарейс.
Как сообщила С.Гасымлы корреспонденту Turan, после того, как она предала огласке введение вотношении ее «стоп», из МВД звонили ее адвокату и сообщили, что «произошло недоразумение» и ограничение уже снято.
Она спешно вернулась в аэропорт, прошла через паспортный контроль в зону вылетов, однако к этому времени посадка на ее рейс завершилась и она не попала в самолет.
«Без всякого судебного решения гражданам вводят запрет на выезд из страны. И потом в течение нескольких минут этот запрет отменяют. Не понятно, кто издает эти приказы? Кто, не считаясь с правом и законом, нажатием одной кнопки решает судьбы людей? Я так понимаю - когда мой супруг Азер Гасымлы находился за рубежом, они предположили, что он не вернется и ввели запрет на мой выезд из страны с целью держать меня в качестве заложника. Когда же Азер вернулся они распространили запрет и на него, но забыли снять запрет с меня», - написала С.Гасымлы на своей странице в facebook.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Самира Гасымлы, как эксперт по политической психологии известна со своими комментариями в независимых СМИ.
Ранее, 22 ноября ее мужа, директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы также не выпустили из страны. Несколько дней спустя он был допрошен в Бакинского полиции в качестве свидетеля по некоторым уголовным делам. При этом, причину запрета на выезд из страны ему не разъяснили.
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