Россия заявляет, что для размещения западных миротворцев в Украине необходимо согласие сторон — Песков

Размещение миротворцев из западных стран в Украине может произойти только с согласия обеих сторон конфликта, заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что для разрешения кризиса необходимо устранить его более глубокие причины.

«Ввод миротворцев возможен только с согласия сторон конфликта. Это одно, — сказал Песков на брифинге. — Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, чтобы выйти на траекторию урегулирования, нужно решить проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миротворческой миссии».

Песков подчеркнул, что любые предложения должны соответствовать условиям, изложенным президентом Владимиром Путиным в его выступлении перед российскими дипломатами в июле, в том числе касающимся того, как Москва рассматривает роль НАТО в конфликте.

Ранее в четверг Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что страны НАТО планируют ввести около 100 000 миротворцев на Украину в рамках усилий по «заморозке» конфликта. СВР предположила, что инициатива направлена ​​на укрепление военного потенциала Украины и подготовку Киева к потенциальному контрнаступлению.

По данным СВР, Румыния будет контролировать черноморское побережье Украины, Польша — западные регионы, Германия — центр и восток, а Великобритания — север и столичный регион.

Президент Путин рассмотрел последствия такого шага во время встречи с лидерами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в среду. Он подтвердил готовность России отреагировать, включая потенциальное развертывание своих передовых ракет «Орешник» в боевых сценариях.

«Генеральный штаб и Министерство обороны обсуждают этот вопрос», — сказал Путин, отметив, что рассматриваются варианты атак на украинские центры принятия решений.

Комментарии прозвучали на фоне того, что международные усилия по посредничеству в конфликте по-прежнему зашли в тупик, а Москва утверждает, что действия Запада скорее усугубляют напряженность, чем способствуют миру.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph о необходимости введение «многонациональных европейских сил» в Украину с целью установления мира, уточнив, что речь идет не о боевых частях.

Перспектива миротворческой миссии под руководством НАТО, вероятно, усилит геополитическую напряженность, поскольку Россия представляет эту инициативу как западный ход для укрепления своего влияния на Украине. Между тем, западные союзники сталкиваются с трудностями, пытаясь сбалансировать поддержку Украины с избеганием прямой конфронтации с Москвой.

В то время как Кремль утверждает, что для мира необходимо более широкое переосмысление мер безопасности в Европе, заявления СВР подчеркивают сохраняющееся недоверие, подпитывающее продолжение конфликта.